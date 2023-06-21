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Столтенберг: контрнаступление ВСУ замедлилось из-за трудной местности и мощной обороны РФ

Силовые структуры

Трудная местность и мощные оборонительные позиции ВС РФ стали причинами замедления контрнаступления Украины. Об этом сообщил генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг.

Столтенберг: контрнаступление ВСУ замедлилось из-за трудной местности и мощной обороны РФ
Фото: newsweek.com

По его словам, минные поля и противотанковые заграждения тоже создают препятствия для продвижения украинских войск. Он выразил надежду на то, что солдаты ВСУ, прошедшие обучение на Западе, ещё смогут занять выгодные рубежи. Как пояснил Столтенберг, страны НАТО продолжат помогать Киеву.

"Продвигаться вперёд нелегко", — подчеркнул генсек альянса в интервью Tagesspiegel.

Ранее журналисты The Wall Street Journal заявили, что контрнаступление Украины превратится в "длительную и смертоносную мясорубку".

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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