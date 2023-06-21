Президент России Владимир Путин присвоил 39-му отдельному вертолётному полку наименование «гвардейский». Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.
Как отмечается в документе, сделано это было за массовый героизм, отвагу, мужество и стойкость, которые были проявлены во время выполнения боевых задач по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.
Напомним, ранее глава государства присвоил 50-му самоходному артиллерийскому полку аналогичное почётное звание. Полк отличился во время боевых действиях.
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