Путин присвоил 39-му вертолётному полку наименование "гвардейский"

0:41 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Президент России Владимир Путин присвоил 39-му отдельному вертолётному полку наименование «гвардейский». Об этом сообщается на официальном портале правовой информации.

Как отмечается в документе, сделано это было за массовый героизм, отвагу, мужество и стойкость, которые были проявлены во время выполнения боевых задач по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооруженных конфликтов.

Напомним, ранее глава государства присвоил 50-му самоходному артиллерийскому полку аналогичное почётное звание. Полк отличился во время боевых действиях.