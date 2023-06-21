"Украинская правда" рассказала об отступлении неподготовленного подразделения ВСУ возле Красного Лимана

0:57 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Одно из украинских подразделений было вынуждено оставить занятые ранее позиции ввиду неподготовленности своих бойцов. Об этом пишет издание "Украинская правда", цитируя представителя Нацгвардии страны.

Фото: Вадим Савицкий

"От незначительной части позиций одному из новосформированных и не слишком подготовленных подразделений ВСУ пришлось отступить", — сказано в материале.

Ранее о неблагоприятном положении ВСУ пришлось заявить министру обороны Украины Анне Маляр. Она рассказала, что в ходе украинского наступления выявилось большое количество сложностей, а также бойцов ВСУ ждало "бешеное сопротивление" противника.

Ранее 21 июня Минобороны РФ заявило, что украинские войска предприняли очередные попытки наступления на трёх направлениях, однако все они потерпели неудачу, будучи отбитыми российскими военными.