Шойгу объяснил, откуда берутся точные данные по потерям ВСУ в ходе контрнаступления

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Информация о потерях ВСУ поступает преимущественно из радиоперехватов переговоров представителей украинского командования. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Заявление министра было сделано совещания с членами Совбеза РФ, проведённого российским президентом Владимиром Путиным.

Своим заявлением Шойгу подтвердил сказанное секретарём Совбеза РФ Николаем Патрушевым, сообщившего, что ВСУ в ходе своего контрнаступления уже потеряли свыше 13 тысяч человек.

"Я подтверждаю, тем более что в основном эти данные — это данные, взятые по перехватам, доклады командиров украинских частей", — сказал Шойгу.