Информация о потерях ВСУ поступает преимущественно из радиоперехватов переговоров представителей украинского командования. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.
Заявление министра было сделано совещания с членами Совбеза РФ, проведённого российским президентом Владимиром Путиным.
Своим заявлением Шойгу подтвердил сказанное секретарём Совбеза РФ Николаем Патрушевым, сообщившего, что ВСУ в ходе своего контрнаступления уже потеряли свыше 13 тысяч человек.
"Я подтверждаю, тем более что в основном эти данные — это данные, взятые по перехватам, доклады командиров украинских частей", — сказал Шойгу.
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