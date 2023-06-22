В вооружённый конфликт на Украине могут вступить войска польской армии. Об этом предупредил депутат Госдумы России, член оборонного комитета Андрей Гурулёв.
В интервью корреспондентам Первого канала российский парламентарий заявил, что это может произойти, когда боевики ВСУ лишатся боеспособности.
"Когда украинская армия выдохнется — в рамках гибридной войны, официальной, вот эта банда, которая на границе Польши стоит, польская, она пойдёт сюда", — резюмировал Гурулёв.
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