Путин: западные страны будут воевать с Россией до последнего украинца

Коллективный Запад намерен воевать с Российской Федерацией до последнего украинца. Президент РФ Владимир Путин выступил с соответствующим заявлением в ходе сегодняшнего оперативного совещания с членами Совбеза, сообщает информагентство ТАСС.

Заслушав доклады секретаря Совбеза России Николая Патрушева и главы Минобороны Сергея Шойгу о потерях, понесённых боевиками ВСУ в зоне проведения спецоперации, Путин акцентировал внимание на том, что Запад может продолжить поставлять Украине дополнительную военную технику, однако, мобилизационный потенциал не безграничен.