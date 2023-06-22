Коллективный Запад намерен воевать с Российской Федерацией до последнего украинца. Президент РФ Владимир Путин выступил с соответствующим заявлением в ходе сегодняшнего оперативного совещания с членами Совбеза, сообщает информагентство ТАСС.
Заслушав доклады секретаря Совбеза России Николая Патрушева и главы Минобороны Сергея Шойгу о потерях, понесённых боевиками ВСУ в зоне проведения спецоперации, Путин акцентировал внимание на том, что Запад может продолжить поставлять Украине дополнительную военную технику, однако, мобилизационный потенциал не безграничен.
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Закрытие Гронингенского газового месторождения привело к росту цен на сырьё в Европе.