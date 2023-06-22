Spiegel: в Германии отчитали ВСУ за бездумную потерю военной техники

1:17 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные легко ликвидировали немецкое радиолокационное табло системы ПВО Iris-T SLM при помощи дрона. Об этом пишут авторы немецкого издания Spiegel.

Журналисты обратили внимание, что причиной уничтожения системы ПВО стал её яркий песочный цвет, который было отлично видно на фоне зелёного леса.

Такое пренебрежительное отношение к западной технике, получаемой Киевом, привело в негодование немецких военных, которые обратили внимание, что российской разведке даже не пришлось прикладывать усилия, чтобы её обнаружить.

"Грузовик было легко обнаружить российской разведке. Краска песочного цвета действительно выделяла автомобиль при дневном свете на тёмно-зелёном фоне. Неудивительно, ведь камуфляж предназначен для пустынь или других засушливых местностей, но никак не для украинских лесов", — объяснил боец немецкой армии.

По словам солдата, техника была хорошо видна "за мили".

Военнослужащий выразил мнение, что у украинских солдат просто не было времени для перекраски техники. Уточняется, что стоимость ликвидированного российскими военными грузовика равна примерно 17 миллионам евро.