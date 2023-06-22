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Bild*: в Германии поведали об "ужасном сценарии" для ВСУ от российских военных

Силовые структуры

Украинские военные при всём желании ничего не могут противопоставить российской авиации. Об этом сообщает издание Bild*.

"Если русские атакуют нас вертолетами с расстояния восемь километров, нам нечем будет бороться с ними", — объяснил украинский солдат журналистам издания.

Помимо отсутствия собственных самолётов и вертолётов, ВСУ также испытывают острую нехватку систем ПВО. Да и западной военной техники у них далеко не столько, сколько хотелось бы: она есть всего лишь у 10-15% украинских военных.

В итоге продвижение ВСУ получается совсем медленным, по признанию самих украинских военных. Они рассказали журналистам, что ВС РФ совершают ракетные, артиллерийские и авиационные атаки на позиции ВСУ не на линии соприкосновения, а далеко за её пределами, что также срывает все первоначальные планы украинского командования по контрнаступлению.

Авторы считают, что если контрнаступление ВСУ провалится, Киев ждёт "ужасный сценарий": США начнут давить на украинские власти, подталкивая их к началу мирных переговоров с Россией.

* на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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