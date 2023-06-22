Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
МК: Подоляка назвал "актом отчаяния" удар боевиков ВСУ по Чонгарскому мосту
В 21 веке история гибели партизанки Зои Космодемьянской получила новые подробности
Президента Дуду освистали на Евроиграх. В Варшаве заявили, что Польшу не любят
Замглавы МИД Рябков: Россия сделает всё для обеспечения собственной безопасности в связи с учениями НАТО
Spiegel: в Германии отчитали ВСУ за бездумную потерю военной техники
Турэксперт: можно ли ехать отдыхать в Крым в 2023 году
Медпульс: в чём опасность кухонных плит
Режиссёр Преснякова томского сериала "По доброй воле" рассказала о работе над фильмом
Экономист Разуваев рассказал об уходе западных компаний с российского рынка

Немецкие эксперты: Россия подготовила три "неприятных сюрприза" для наступающих ВСУ

1:50
Силовые структуры

Немецкие аналитики рассказали, почему оборона Вооружённых сил Российской Федерации оказалась эффективной. По мнению экспертов, причиной послужили дистанционное минирование, радиоэлектронная борьба и перегруппировка войск.

В ZDF привели высказывания директора по исследованиям Немецкого общества внешней политики Кристиана Мёллинга и эксперта в области безопасности и обороны из этой же организации Андраша Раца. Они подчеркнули, что наступление Киева ещё не принесло стратегически выгодных результатов. Населённые пункты, которые ВСУ взяли под контроль, нельзя назвать большими и важными, добавили специалисты. Также они указали на серьёзные потери со стороны Украины.

"Россия приготовила три неприятных сюрприза для контрнаступления ВСУ", — сообщили журналисты.

В качестве первой неожиданности они назвали применение системы дистанционного минирования "Земледелие", которая создаёт смертельно опасную зону на расстоянии до 15 километров на пути наступающих колонн украинской техники.

Вторым сюрпризом, по данным СМИ, оказались средства РЭБ. Они создают помехи связи среди украинских военных или вовсе её отключают, в том числе БПЛА, предупредили аналитики. По их словам, последним фактором, сдерживающим наступление армии Украины, является переброска войск РФ с левобережья Днепра на Запорожское направление. Этот ход стал доступен из-за прорыва дамбы, пояснили эксперты.

Также они отметили у Киева дефицит военной авиации и систем противовоздушной обороны. Недостаток позволяет Москве эффективно использовать ударные вертолёты и поражать технику ВСУ, заключили в СМИ.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Евгения Васильева
Евгения Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Либо русские, либо солдаты НАТО: Запад решил ввести войска на Украину

Совершенно очевидно, что НАТО готовится вступить в войну, техника и ударные батальоны готовятся "жечь русских и белорусов" летом-2023 - пишут военспецы TopWar.

TopWar: войска НАТО готовятся войти на Украину летом "после побед ВСУ"
РИА Новости: закрытием месторождения газа Европа приняла тяжёлое решение
Закрыть навсегда: Европа приняла тяжёлое решение
У находящихся в батискафе "Титан" людей нет возможности перейти на другую субмарину
Врач назвала полезные для здоровья алкогольные напитки
Почему стратегия и тактика ВДВ требуют пересмотра Андрей Николаев Индия: ахиллесова пята Англии и козырь России Сергей Лебедев КамАЗ запустил в производство грузовики-беспилотники Анастасия Жукова
Маргарита Симоньян выложила доказательство фейкового Буданова
Найдено лекарство из стрептококков, способное избавить от рака
Три ударных дрона ночью атаковали Москву
Три ударных дрона ночью атаковали Москву
Последние материалы
Экономист Разуваев рассказал об уходе западных компаний с российского рынка
Как улучшить качество телефонной связи в машине
Немецкие эксперты: Россия подготовила три "неприятных сюрприза" для наступающих ВСУ
Историк Ломагин предупредил Польшу о риске лишиться земель из-за репараций
Греческий Акрополь от и до: храмы двух богинь и святилище Пандоры
Полиция Пхукета оштрафует таксистов из-за обмана туристов в аэропорту
Как заставить женщин отказываться от абортов, рассказал пермский депутат
Эксперт Минприроды Ростовской области объяснила, почему Дон стал зелёным
Невестка Валерии Лиана Шульгина жёстко ответила на обвинения в плохом воспитании дочери Селин
Канцлер Германии Шольц: Украина признала отсутствие перспектив вхождения в НАТО
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников