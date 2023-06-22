Немецкие эксперты: Россия подготовила три "неприятных сюрприза" для наступающих ВСУ

1:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Немецкие аналитики рассказали, почему оборона Вооружённых сил Российской Федерации оказалась эффективной. По мнению экспертов, причиной послужили дистанционное минирование, радиоэлектронная борьба и перегруппировка войск.

В ZDF привели высказывания директора по исследованиям Немецкого общества внешней политики Кристиана Мёллинга и эксперта в области безопасности и обороны из этой же организации Андраша Раца. Они подчеркнули, что наступление Киева ещё не принесло стратегически выгодных результатов. Населённые пункты, которые ВСУ взяли под контроль, нельзя назвать большими и важными, добавили специалисты. Также они указали на серьёзные потери со стороны Украины.

"Россия приготовила три неприятных сюрприза для контрнаступления ВСУ", — сообщили журналисты.

В качестве первой неожиданности они назвали применение системы дистанционного минирования "Земледелие", которая создаёт смертельно опасную зону на расстоянии до 15 километров на пути наступающих колонн украинской техники.

Вторым сюрпризом, по данным СМИ, оказались средства РЭБ. Они создают помехи связи среди украинских военных или вовсе её отключают, в том числе БПЛА, предупредили аналитики. По их словам, последним фактором, сдерживающим наступление армии Украины, является переброска войск РФ с левобережья Днепра на Запорожское направление. Этот ход стал доступен из-за прорыва дамбы, пояснили эксперты.

Также они отметили у Киева дефицит военной авиации и систем противовоздушной обороны. Недостаток позволяет Москве эффективно использовать ударные вертолёты и поражать технику ВСУ, заключили в СМИ.