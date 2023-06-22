Военные армии России уничтожили на южном фронте боевика вооружённых сил Украины (ВСУ) Святослава Кондрата, который с юности был заражён идеями нацизма. Об этом сообщил в своём Telegram-канале военкор Евгений Поддубный.
По некоторым данным, Кондрат был причастен к расстрелу 11 пленных российских военнослужащих в Макеевке Луганской Народной Республики в прошлом году, отметил репортёр. Он также добавил, что пока никаких подробностей ликвидации нет.
Ранее военкоры сообщали, что боевики 25-й бригады ВСУ заплатили страшную цену за казнь российских пленных.
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