Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Житель Орска открыл подаренную бочку с водкой спустя 27 лет
НХЛ отказалась от обязательного использования ЛГБТ-свитеров во время предматчевых разминок
Космонавт Кикина назвала секреты здоровья: "Нужно себя любить"
Макгрегор: Зеленский уничтожил украинцев в таком же масштабе, как Гитлер
Красота и уникальная текстура: удивительные факты про Кохию
Замсекретаря Совбеза РФ: Запад пытается испортить отношения России и Казахстана
Президент Польши заявил, что Россия — это дикий зверь, которого нужно пристрелить
Врач Болибок: укус комара может привести к аллергии и инфекционным заболеваниям
Роспотребнадзор Севастополя опроверг информацию о том, что к менингиту с летальным исходом привело купание ребёнка

Психологи НАТО учат солдат ВСУ: "Не бойтесь русских, убивайте!"

2:04
Силовые структуры

Российские военные взяли в плен солдат и офицеров ВСУ, большинство из них прошли подготовку на территории стран НАТО: Германии, Словении, Латвии, Польши и Литвы.

Пленные бойцы рассказали, что курс натовского обучения включал в себя обязательную работу с психологом, который настраивал их убивать как можно больше русских, сообщают расследователи TopWar.

Натовские психологи, по словам пленных, заявляли: "Страх перед российской армией не имеет реальных оснований". Идея была в том, что украинцы "не должны бояться русских солдат, так как русская армия уже не вторая в мире, а скатилась далеко вниз".

Один из пленных отметил, что им внушалось: "Надо убить как можно больше русских. После этого русские побегут. Они убегут на свою территорию. И всё у нас будет хорошо. Америка вам поможет!"

Впрочем, такая мотивация ВСУшникам не помогла.

Неподготовленные к боям люди оказались на передовой, да ещё и были брошены на штурм российских позиций. Разумеется, русские не только не побежали, но и обстреляли украинцев из "Градов", миномётов, ствольной артиллерии.

"Это был ад, словно сам дьявол пришел за нами", — рассказал один из бойцов. Он подтвердил, что потери ВСУ, особенно среди мобилизованных, "колоссальны".

Напомним, что с 2021 года в украинских соцсетях была популярна видеозапись украинских учений с десантниками 173-й бригады армии США. На ней американский инструктор хвалил украинских солдат, которые лучше всего "убивали" мишени, крича: "Делайте это с русскими, кончайте этих рабов (slaves)!"

"Я давным-давно не слыхал, чтобы мишень называли "Иваном". А теперь я только это и слышу", — рассказывал тогда другой американский инструктор, первый сержант Дэвид Дзуик, сообщив о современных учениях НАТО.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.

Автор Александр Шторм
Александр Шторм — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
Популярное
Муж онкобольной Заворотнюк лишился дохода

Чернышёв не появится в новом ледовом шоу Татьяны Навки.

Муж онкобольной Анастасии Заворотнюк лишился дохода от шоу Татьяны Навки
Гастроэнтеролог Сумарокова: вино и коньяк могут быть полезными для здоровья человека
Врач назвала полезные для здоровья алкогольные напитки
Враг на технике НАТО начал наступление у Орехова: ВС РФ отбивают атаку
Раскрыт главный страх капитана пропавшего батискафа "Титан"
Почему стратегия и тактика ВДВ требуют пересмотра Андрей Николаев Индия: ахиллесова пята Англии и козырь России Сергей Лебедев КамАЗ запустил в производство грузовики-беспилотники Анастасия Жукова
Дефекты могли стать причиной крушения батискафа "Титан" — исследователь Инзарцев
Признали поражение: Запад возобновляет сотрудничество с Россией
Они просто уснут: стало известно, на что похожа смерть в затонувшем батискафе
Они просто уснут: стало известно, на что похожа смерть в затонувшем батискафе
Последние материалы
Турецкая компания организует производство беспилотников Bayraktar на Украине в 2025 году
В Госдуму внесён законопроект об отмене ЕГЭ
Врач-эндокринолог Павлова: свежевыжатый сок разрушает печень и приводит к диабету
Пользователи Reddit считают судороги в ногах одной из худших частей секса
Депутат Шеремет призвал сенаторов из США ознакомиться с военной доктриной России
Прокурор: Полина Дворкина полгода готовилась к убийству детей под влиянием феминизма
Как создать дружелюбный для пчёл сад и помочь им выжить
В ХМАО внук зарезал бабушку
ФСБ задержала пять человек при попытке вывезти из РФ килограмм радиоактивного цезия-137
Знаменитые места итальянской Тосканы
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников