Психологи НАТО учат солдат ВСУ: "Не бойтесь русских, убивайте!"

2:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Российские военные взяли в плен солдат и офицеров ВСУ, большинство из них прошли подготовку на территории стран НАТО: Германии, Словении, Латвии, Польши и Литвы.

Пленные бойцы рассказали, что курс натовского обучения включал в себя обязательную работу с психологом, который настраивал их убивать как можно больше русских, сообщают расследователи TopWar.

Натовские психологи, по словам пленных, заявляли: "Страх перед российской армией не имеет реальных оснований". Идея была в том, что украинцы "не должны бояться русских солдат, так как русская армия уже не вторая в мире, а скатилась далеко вниз".

Один из пленных отметил, что им внушалось: "Надо убить как можно больше русских. После этого русские побегут. Они убегут на свою территорию. И всё у нас будет хорошо. Америка вам поможет!"

Впрочем, такая мотивация ВСУшникам не помогла.

Неподготовленные к боям люди оказались на передовой, да ещё и были брошены на штурм российских позиций. Разумеется, русские не только не побежали, но и обстреляли украинцев из "Градов", миномётов, ствольной артиллерии.

"Это был ад, словно сам дьявол пришел за нами", — рассказал один из бойцов. Он подтвердил, что потери ВСУ, особенно среди мобилизованных, "колоссальны".

Напомним, что с 2021 года в украинских соцсетях была популярна видеозапись украинских учений с десантниками 173-й бригады армии США. На ней американский инструктор хвалил украинских солдат, которые лучше всего "убивали" мишени, крича: "Делайте это с русскими, кончайте этих рабов (slaves)!"

"Я давным-давно не слыхал, чтобы мишень называли "Иваном". А теперь я только это и слышу", — рассказывал тогда другой американский инструктор, первый сержант Дэвид Дзуик, сообщив о современных учениях НАТО.