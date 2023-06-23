Военспец, бывший представитель комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин допустил, что Киев планирует подорвать бочки с хлором на территории Херсона.
По словам эксперта, такая провокация обернётся огромным количеством пострадавших. Он пояснил, что хлор является первым веществом, использованным как химическое оружие. Его опасность состоит в способности быстро обжигать лёгкие и кожу, уточнил специалист.
"При работе с ним необходимо носить не только противогаз, но и защитный костюм", — заявил Никулин в беседе с URA.RU.
Он подчеркнул: если ВСУ всё-таки совершат провокацию, Киев обязательно обвинит в этом армию РФ. Как уточнил эксперт, власти Украины совершенно не беспокоятся о том, сколько гражданских пострадают в результате применения химоружия.
Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что Киев мог продолжить работу над созданием "грязной ядерной бомбы".
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