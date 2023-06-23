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Военный эксперт Никулин: провокация ВСУ в Херсоне обернётся огромным числом пострадавших

1:06
Силовые структуры

Военспец, бывший представитель комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин допустил, что Киев планирует подорвать бочки с хлором на территории Херсона.

По словам эксперта, такая провокация обернётся огромным количеством пострадавших. Он пояснил, что хлор является первым веществом, использованным как химическое оружие. Его опасность состоит в способности быстро обжигать лёгкие и кожу, уточнил специалист.

"При работе с ним необходимо носить не только противогаз, но и защитный костюм", — заявил Никулин в беседе с URA.RU.

Он подчеркнул: если ВСУ всё-таки совершат провокацию, Киев обязательно обвинит в этом армию РФ. Как уточнил эксперт, власти Украины совершенно не беспокоятся о том, сколько гражданских пострадают в результате применения химоружия.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что Киев мог продолжить работу над созданием "грязной ядерной бомбы".

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Автор Юлия Миленина
Юлия Миленина— корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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