Военный эксперт Никулин: провокация ВСУ в Херсоне обернётся огромным числом пострадавших

1:06 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Военспец, бывший представитель комиссии по биологическому и химическому оружию ООН Игорь Никулин допустил, что Киев планирует подорвать бочки с хлором на территории Херсона.

По словам эксперта, такая провокация обернётся огромным количеством пострадавших. Он пояснил, что хлор является первым веществом, использованным как химическое оружие. Его опасность состоит в способности быстро обжигать лёгкие и кожу, уточнил специалист.

"При работе с ним необходимо носить не только противогаз, но и защитный костюм", — заявил Никулин в беседе с URA.RU.

Он подчеркнул: если ВСУ всё-таки совершат провокацию, Киев обязательно обвинит в этом армию РФ. Как уточнил эксперт, власти Украины совершенно не беспокоятся о том, сколько гражданских пострадают в результате применения химоружия.

Ранее директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин сообщил, что Киев мог продолжить работу над созданием "грязной ядерной бомбы".