Руководитель Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин не исключил, что киевский режим продолжает создавать "грязную ядерную бомбу".
По его словам, Киев планирует доставить на переработку партию облучённого топлива с Ровенской атомной электростанции. В пресс-службе СВР сообщили, что Украина может разрабатывать "грязную бомбу", начинённую взрывными и радиоактивными веществами.
Как пояснили представители ведомства, подобный взрыв спровоцирует масштабное радиационное загрязнение.
По информации Службы внешней разведки России, Украина уже организовала перевозку двух контейнеров с топливом в хранилище, расположенное на территории Чернобыля, при этом специалисты МАГАТЭ не получали каких-либо уведомлений от Киева.
Ранее ветеран "Альфы" Сергей Гончаров предупредил, что Киев способен взорвать "грязную бомбу" на значимом для граждан РФ месте.
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