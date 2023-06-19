Нарышкин заявил, что Киев мог продолжить работу по созданию "грязной ядерной бомбы"

1:00 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Руководитель Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин не исключил, что киевский режим продолжает создавать "грязную ядерную бомбу".

Фото: warfiles.ru

По его словам, Киев планирует доставить на переработку партию облучённого топлива с Ровенской атомной электростанции. В пресс-службе СВР сообщили, что Украина может разрабатывать "грязную бомбу", начинённую взрывными и радиоактивными веществами.

Как пояснили представители ведомства, подобный взрыв спровоцирует масштабное радиационное загрязнение.

По информации Службы внешней разведки России, Украина уже организовала перевозку двух контейнеров с топливом в хранилище, расположенное на территории Чернобыля, при этом специалисты МАГАТЭ не получали каких-либо уведомлений от Киева.

Ранее ветеран "Альфы" Сергей Гончаров предупредил, что Киев способен взорвать "грязную бомбу" на значимом для граждан РФ месте.