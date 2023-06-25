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Кадыров рассказал о пребывании чеченских военных в Ростове-на-Дону

Силовые структуры

Глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об оперативном прибытии чеченских военных в Ростов-на-Дону 24 июня в зону мятежа.

Ранее в субботу Кадыров проинформировал о том, что чеченские бойцы минобороны и Росгвардии оперативно прибыли в зону событий. Позже об этом же сообщили представители гостелерадиокомпании "Грозный", уведомив о прибытии на место трёх тысяч чеченских бойцов, которые находились на занятых позициях с раннего утра в ожидании дальнейших распоряжений.

"В связи с последними событиями чеченские подразделения были направлены в Ростов-на-Дону, чтобы при необходимости взять ситуацию под контроль… Бойцы оперативно прибыли на место и ждали приказа, чтобы приступить к выполнению поставленных задач", — написал Кадыров в своём Telegram-канале.

Лидер Чечни выразил облегчение, что конфликт разрешился без кровопролития. Он подчеркнул, что чеченские бойцы ждали лишь команды, чтобы броситься на защиту Родины, и готовы были сделать это любой ценой.

"Сегодня я в очередной убедился, что наши бойцы являются надежным заслоном на пути любой угрозы для нашего государства", — добавил Кадыров.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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