Немецкий генерал Фрейдинг объяснил, чего не хватает ВСУ для успешного контрнаступления

1:03 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Глава Ситуационного центра по вопросам Украины при Минобороны Германии, бригадный генерал Кристиан Фрейдинг рассказал, чего недостаёт ВСУ для успехов в контрнаступлении.

По словам генерала, главная слабость украинских войск заключается в нехватке систем ПВО, без достаточного количества которых невозможно достичь успехов на поле боя.

"А вот что нужно для наступления, так это сопутствующая ПВО. А она в нужном объёме недоступна. Украина не может выйти из этой дилеммы", — подчеркнул Фрейдинг в разговоре с немецким изданием Welt*.

Генерал напомнил о многократных требованиях Киева к Западу передать ему системы ПВО. Фрейдинг заверил, что западные партнёры делают в этом плане всё, что в их силах, однако всё равно противовоздушная оборона Украины "однозначно является недостаточной".

* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.