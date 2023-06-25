Глава Ситуационного центра по вопросам Украины при Минобороны Германии, бригадный генерал Кристиан Фрейдинг рассказал, чего недостаёт ВСУ для успехов в контрнаступлении.
По словам генерала, главная слабость украинских войск заключается в нехватке систем ПВО, без достаточного количества которых невозможно достичь успехов на поле боя.
"А вот что нужно для наступления, так это сопутствующая ПВО. А она в нужном объёме недоступна. Украина не может выйти из этой дилеммы", — подчеркнул Фрейдинг в разговоре с немецким изданием Welt*.
Генерал напомнил о многократных требованиях Киева к Западу передать ему системы ПВО. Фрейдинг заверил, что западные партнёры делают в этом плане всё, что в их силах, однако всё равно противовоздушная оборона Украины "однозначно является недостаточной".
* Роскомнадзор по требованию Генпрокуратуры РФ ограничил доступ к сайту ежедневной германской газеты Die Welt.
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