Министр обороны Украины Резников указал на переломный момент в конфликте с РФ в 2023 году

Руководитель Минобороны Украины Алексей Резников не исключает, что уже в текущем году в вооружённом противостоянии с Россией наступит "переломный момент".

В интервью корреспондентам Fox News глава украинского оборонного ведомства заявил о том, что под всеми действиями киевского режима в ходе контрнаступления следует понимать "подготовительную операцию".

По словам Резникова, бойцы ВС РФ создали довольно серьёзные рубежи обороны, а укронацисты ведут себя чрезвычайно осторожно, пытаясь сберечь собственные жизни, пишет РБК.