Руководитель Минобороны Украины Алексей Резников не исключает, что уже в текущем году в вооружённом противостоянии с Россией наступит "переломный момент".
В интервью корреспондентам Fox News глава украинского оборонного ведомства заявил о том, что под всеми действиями киевского режима в ходе контрнаступления следует понимать "подготовительную операцию".
По словам Резникова, бойцы ВС РФ создали довольно серьёзные рубежи обороны, а укронацисты ведут себя чрезвычайно осторожно, пытаясь сберечь собственные жизни, пишет РБК.
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