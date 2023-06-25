Не прекращаются тяжёлые боевые столкновения на стыке Запорожского фронта и Донецкой Народной Республики.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Очередная атака националистов обернулась для них провалом. На видео портал показывает два подбитых американских БМП и МРАПа.
"Немец не прекращает попыток продавить оборону. Обстановка в районе Времевского выступа по прежнему крайне сложная", — пишут военкоры со ссылкой на источник с места.
Ранее сообщалось, что в Запорожье тактическими российскими ракетами поражены подземные бункеры и крытые склады.
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Батискаф "Титан" мог не соответствовать требованиям для погружения на большую глубину.