Наступление ВСУ на Времевском выступе: ВС РФ уничтожила наступающую бронегруппу

Не прекращаются тяжёлые боевые столкновения на стыке Запорожского фронта и Донецкой Народной Республики.

Фото: YouTube

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Очередная атака националистов обернулась для них провалом. На видео портал показывает два подбитых американских БМП и МРАПа.

"Немец не прекращает попыток продавить оборону. Обстановка в районе Времевского выступа по прежнему крайне сложная", — пишут военкоры со ссылкой на источник с места.

Ранее сообщалось, что в Запорожье тактическими российскими ракетами поражены подземные бункеры и крытые склады.