В Запорожье тактическими ракетами РФ поражены подземные бункеры и крытые склады

Боеприпасы и подкрепления Вооружённых сил Украины, доставленные в город Запорожье, поражены тактическими российскими ракетами.

Об этом сообщает Telegram-канал "Милитарист".

По мнению военкора портала, речь идёт о крытых складах и подземных бункерах армии Украины.

Также сообщается, что ночные атаки националистов в Запорожской области и Артёмовске закончились для них серьёзными потерями. Хотя ВСУ проводили разведку позиций армии России, считая, что система снабжения и командования ВС РФ ослабнет.

Однако наступление не могло быть эффективно под авиационными ударами, отметил канал. А всё то же самое там же наблюдалось и в дневное время в ходе атак украинских боевиков.

А между тем, гвардейцы 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ русской армии продолжают наступление в районе Оскола.

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