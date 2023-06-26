На Запорожском направлении продолжаются ожесточенные боевые действия.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

Портал предоставляет видео, где российские Вооружённые силы сожгли колонну техники боевиков киевского режима.

Ранее сообщалось, что боевики ВСУ жалуются, что Киев занимается утилизацией украинцев.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.