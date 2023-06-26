На Запорожском направлении продолжаются ожесточенные боевые действия.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
Портал предоставляет видео, где российские Вооружённые силы сожгли колонну техники боевиков киевского режима.
"Командир "Шторма Z" (позывной Али) сообщил, что подразделения четвёртой базы (Северная Осетия) 58-й армии успешно атаковали колонну грузовых автомобилей противника. Горят. Запорожская область, левый фланг фронта", — цитирует портал Дмитрия Рогозина.
Ранее сообщалось, что боевики ВСУ жалуются, что Киев занимается утилизацией украинцев.
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