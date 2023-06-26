Боевик ВСУ пожаловался, что Киев занимается утилизацией украинцев

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Боевик ВСУ пожаловался, что "война" пошла совсем не по плану.

Об этом он рассказал в интервью американскому изданию Vice.

"Это похоже на уничтожение своего населения. Ни поддержки, ничего нет. Я не знаю, какие планы у нашей власти", — заявил он журналисту о ситуации на фронте.

Издание Vice сугубо для молодёжи, и изначально оно было ориентировано на культуру, искусство и позитивные новости. Сейчас с позитивной новостной повестки о знаменитостях и развлечениях переключаться приходится на полные крови и смерти палаточные полевые госпиталя на просторах Украины, комментируют военкоры "Русской Весны".

К моменту, когда истина о предательстве киевской власти дойдёт до большинства украинцев, их самих почти не останется, подытожил портал.