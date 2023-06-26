Боевик ВСУ пожаловался, что "война" пошла совсем не по плану.
Об этом он рассказал в интервью американскому изданию Vice.
"Это похоже на уничтожение своего населения. Ни поддержки, ничего нет. Я не знаю, какие планы у нашей власти", — заявил он журналисту о ситуации на фронте.
Издание Vice сугубо для молодёжи, и изначально оно было ориентировано на культуру, искусство и позитивные новости. Сейчас с позитивной новостной повестки о знаменитостях и развлечениях переключаться приходится на полные крови и смерти палаточные полевые госпиталя на просторах Украины, комментируют военкоры "Русской Весны".
К моменту, когда истина о предательстве киевской власти дойдёт до большинства украинцев, их самих почти не останется, подытожил портал.
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