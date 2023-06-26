На Запорожском направлении сейчас настоящая мясорубка для боевиков ВСУ.
Очень жёсткие кадры разгрома военной техники техники и подрыва на минах националистов предоставляет Telegram-канал издания "Русская Весна".
"Жестокие кадры провального наступления ВСУ и десантирования боевика из БМП Bradley: украинец выпрыгнул прямо на мину и лишился ноги", — комментируют военкоры.
Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины планируют наступать по пересохшему Каховскому морю, которое станет для них новым кладбищем.
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