Запорожская мясорубка: жёсткие кадры разгрома и подрыва на минах боевиков ВСУ

0:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

На Запорожском направлении сейчас настоящая мясорубка для боевиков ВСУ.

Очень жёсткие кадры разгрома военной техники техники и подрыва на минах националистов предоставляет Telegram-канал издания "Русская Весна".

"Жестокие кадры провального наступления ВСУ и десантирования боевика из БМП Bradley: украинец выпрыгнул прямо на мину и лишился ноги", — комментируют военкоры.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины планируют наступать по пересохшему Каховскому морю, которое станет для них новым кладбищем.

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