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Запорожская мясорубка: жёсткие кадры разгрома и подрыва на минах боевиков ВСУ

0:36
Силовые структуры

На Запорожском направлении сейчас настоящая мясорубка для боевиков ВСУ.

Очень жёсткие кадры разгрома военной техники техники и подрыва на минах националистов предоставляет Telegram-канал издания "Русская Весна".

"Жестокие кадры провального наступления ВСУ и десантирования боевика из БМП Bradley: украинец выпрыгнул прямо на мину и лишился ноги", — комментируют военкоры.

Ранее сообщалось, что Вооружённые силы Украины планируют наступать по пересохшему Каховскому морю, которое станет для них новым кладбищем.

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Запорожская мясорубка: жёсткие кадры разгрома и подрыва на минах боевиков ВСУ
Автор Дмитрий Плотников
Дмитрий Плотников — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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