Командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) приступило к переброске стратегических резервов на Запорожское направление.
По словам главы движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, украинские войска, скорее всего, планируют приступить ко второму этапу контрнаступления.
"Подразделения из основного стратегического резерва, подготовленные для наступления в Запорожской области, появились сейчас", — подчеркнул руководитель общественного движения в интервью ТАСС.
Он также добавил, что российские военные зафиксировали передвижение солдат ВСУ неподалёку от Гуляйполя.
Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил о намерении Киева подорвать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), чтобы впоследствии обвинить в этом российскую армию.
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