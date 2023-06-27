Рогов предупредил о начале второго этапа контрнаступления украинских войск

Командование Вооружённых сил Украины (ВСУ) приступило к переброске стратегических резервов на Запорожское направление.

По словам главы движения "Мы вместе с Россией" Владимира Рогова, украинские войска, скорее всего, планируют приступить ко второму этапу контрнаступления.

"Подразделения из основного стратегического резерва, подготовленные для наступления в Запорожской области, появились сейчас", — подчеркнул руководитель общественного движения в интервью ТАСС.

Он также добавил, что российские военные зафиксировали передвижение солдат ВСУ неподалёку от Гуляйполя.

Ранее экс-разведчик ВС США Скотт Риттер заявил о намерении Киева подорвать Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), чтобы впоследствии обвинить в этом российскую армию.