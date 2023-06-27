Рогов: Киев рассматривает несколько сценариев провокации на ЗАЭС

0:56 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Украина нацелена устроить провокацию на Запорожской АЭС, чтобы вернуть свои позиции и ослабить положение ВС РФ. Об этом проинформировал председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Режим Зеленского на фоне провала контрнаступления вынашивает несколько сценариев насчёт атомной станции. Это может быть ракетный удар, теракт или попытка захвата путём форсирования Днепра".

Такая провокация направлена на потенциальное обесточивание путей российской армии, как это было с Каховской ГЭС или ЧП на аммиакопроводе "Тольятти-Одесса". Разработанные сценарии, по словам Рогова, уже находятся на рассмотрении у западных стран.

Стоит отметить, что ранее, к 10 июня, поступила информация о пресечении более 100 попыток проникновения украинских БПЛА на ЗАЭС за месяц.