ФСБ закрыло уголовное дело о "вооружённом мятеже"

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

В Федеральной службе безопасности заявили, что прекратили уголовное дело в связи с "вооружённым мятежом", поднятым ЧВК "Вагнер". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Было отмечено, что участники акции, которая состоялась 24 июня, прекратили противоправные действия, направленные на совершение преступления.

Напомним, члены ЧВК "Вагнер", возглавляемые Евгением Пригожиным, на военной технике вторглись в Ростов-на-Дону. Другая колонна направилась в сторону Москвы.

Президент России Владимир Путин обратился к нации, назвав происходящее предательством и ударом ножом в спину.

Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл переговоры с Пригожиным, в результате которых последний согласился остановить "мятеж".