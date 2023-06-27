В Федеральной службе безопасности заявили, что прекратили уголовное дело в связи с "вооружённым мятежом", поднятым ЧВК "Вагнер". Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Было отмечено, что участники акции, которая состоялась 24 июня, прекратили противоправные действия, направленные на совершение преступления.
Напомним, члены ЧВК "Вагнер", возглавляемые Евгением Пригожиным, на военной технике вторглись в Ростов-на-Дону. Другая колонна направилась в сторону Москвы.
Президент России Владимир Путин обратился к нации, назвав происходящее предательством и ударом ножом в спину.
Позднее президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл переговоры с Пригожиным, в результате которых последний согласился остановить "мятеж".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Жительница Тюмени рассказала о неприятном опыте отдыха на заграничном курорте и сообщила о серьёзных проблемах в системе "всё включено".