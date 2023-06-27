Президент Белоруссии Лукашенко: недопущение эскалации – приоритетная задача силового блока

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Белорусский лидер Александр Лукашенко выступил сегодня с заявлением, в котором указал на приоритетную задачу силового блока республики. По его словам, чрезвычайно важно не допустить эскалацию, поскольку обстановка и без того накалилась до предела, следует из сообщения, опубликованного на официальном портале президента.

"Спичку брось — всё вспыхнет, — подчеркнул Лукашенко. — Это надо довести и до всего личного состава, ваших подчинённых на местах".

В ходе торжественной церемонии вручения погон представителям высшего офицерского состава президент Белоруссии акцентировал внимание на том, что восточноевропейский регион вновь пытаются взорвать.