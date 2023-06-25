Не исключено, что белорусский лидер Александр Лукашенко поучаствует в переговорном процессе на тему урегулирования вооружённого украинского конфликта.
РИА Новости пишет об этом со ссылкой на соответствующее заявление секретаря совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова.
"Группа российских будущих переговорщиков с Украиной уже есть, но пока остаётся в тени", — резюмировал Данилов.
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