Секретарь СНБО Украины Данилов не исключил участие Лукашенко в переговорах с Россией

Не исключено, что белорусский лидер Александр Лукашенко поучаствует в переговорном процессе на тему урегулирования вооружённого украинского конфликта.

РИА Новости пишет об этом со ссылкой на соответствующее заявление секретаря совета нацбезопасности и обороны Украины Алексея Данилова.

"Группа российских будущих переговорщиков с Украиной уже есть, но пока остаётся в тени", — резюмировал Данилов.