На Времевском выступе Южнодонецкого направления бойцами группировки ВС РФ "Восток" за минувшие сутки были отбиты три атаки украинских войск. Об этом уведомили в Минобороны России.
"На Южнодонецком направлении в районе Времевского выступа мужественными и согласованными действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки противника", — рассказали представители ведомства.
Ранее 27 июня представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил об ожесточённых боевых действиях возле Времевского выступа, где ВСУ пытаются прорвать российскую оборону.
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