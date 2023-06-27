В Минобороны сообщили об отражении трёх атак ВСУ у Времевского выступа

На Времевском выступе Южнодонецкого направления бойцами группировки ВС РФ "Восток" за минувшие сутки были отбиты три атаки украинских войск. Об этом уведомили в Минобороны России.

"На Южнодонецком направлении в районе Времевского выступа мужественными и согласованными действиями подразделений группировки войск "Восток", ударами авиации, огнем артиллерии и тяжелых огнеметных систем отражены три атаки противника", — рассказали представители ведомства.

Ранее 27 июня представитель администрации Запорожской области Владимир Рогов сообщил об ожесточённых боевых действиях возле Времевского выступа, где ВСУ пытаются прорвать российскую оборону.