Командованию ВСУ удалось перебросить в район Антоновских дач несколько подразделений, которые закрепились в полуразрушенной застройке участка. Противник заручился поддержкой со стороны самоходных артиллерийских установок CEASAR, M109L и Krab и пытается осуществить вылазки к опорным пунктам ВС РФ на западных окраинах Алёшек.
Украинские подразделения основательно закрепились в районе Антоновских дач, сообщает "Военное дело". В рамках недавнего рейда российских солдат в данный сектор потребовалась срочная эвакуация раненых в Алёшки.
Однако на вооружении ВС РФ есть уникальные барражирующие боеприпасы "Ланцет" с радиусом действия до 70 километров. Их можно применять по целеуказанию разведывательных беспилотников "Орлан-10" и ZALA 421-16E, а также и по-данным контрбатарейных РЛС артиллерийской разведки "Зоопарк-1М", которые вскрыли позиции артиллерии противника.
Кроме того, реактивные системы залпового огня "Смерч" и "Торнадо-С" способны эффективно обработать по местам дислокации ВСУ на удалении 70 и 120 километров соответственно.
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