Поселения Херсонской области, в частности Новая Каховка, Каховка, Солонцы, Казачьи Лагери, оказались под прицелом украинской армии: в ночь с 26 на 27 июня ВСУ выпустили 35 артиллерийских снарядов. Об этом сообщили представители экстренных служб региона.
"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Солонцы, Казачьи Лагери, выпустив в общей сложности 35 снарядов из ствольной артиллерии"
О наличии жертв среди гражданских пока неизвестно. На данный момент также уточняется уровень повреждений инфраструктуры.
Ранее стало известно, что украинская армия нанесла ущерб таким населенным пунктам, как Алёшка, Голая Пристань, Днепряны и Корсунка, выпустив 47 снарядов из ствольной артиллерии.
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