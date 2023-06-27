В Херсонской области ВСУ ночью выпустили 35 снарядов по населенным пунктам

Поселения Херсонской области, в частности Новая Каховка, Каховка, Солонцы, Казачьи Лагери, оказались под прицелом украинской армии: в ночь с 26 на 27 июня ВСУ выпустили 35 артиллерийских снарядов. Об этом сообщили представители экстренных служб региона.

"В течение ночи киевский режим продолжил обстреливать гражданскую инфраструктуру в населенных пунктах Новая Каховка, Каховка, Солонцы, Казачьи Лагери, выпустив в общей сложности 35 снарядов из ствольной артиллерии"

О наличии жертв среди гражданских пока неизвестно. На данный момент также уточняется уровень повреждений инфраструктуры.

Ранее стало известно, что украинская армия нанесла ущерб таким населенным пунктам, как Алёшка, Голая Пристань, Днепряны и Корсунка, выпустив 47 снарядов из ствольной артиллерии.