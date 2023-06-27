Лукашенко объяснил, почему не боится прибывших в Белоруссию бывших мятежников

0:24 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Александр Лукашенко заверил, что не стоит опасаться усмирённых мятежников, которые обосновались в Белоруссии.

Президент Белоруссии уверен, что отказавшихся от похода на Москву мятежников бояться нечего.

"Мы же ухо востро держим", — объяснил президент дружественной страны.

Ранее Лукашенко объяснил, чем будут ему полезны усмирённые мятежники в Белоруссии.

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