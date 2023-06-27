Лукашенко рассказал, чем будут заниматься усмирённые мятежники в Белоруссии

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Александр Лукашенко объяснил, чем ему могут быть полезны в Белоруссии отступившие от Москвы мятежники.

В беседе с журналистами президент Белоруссии рассказал, что усмирённые мятежники будут консультировать его по вопросам вооружения.

Он считает, что их опыт ценен для Белоруссии.

Лукашенко отметил, что Владимир Путин рассказывал ему о важности контрбатарейной борьбы и беспилотников.

"Они через это прошли. Они расскажут про оружие: какое хорошо работало, какое нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться", — объяснил белорусский лидер.

Ранее Александр Лукашенко предупредил, что мир ждёт катастрофа, если "рухнет Россия".

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