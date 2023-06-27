Александр Лукашенко объяснил, чем ему могут быть полезны в Белоруссии отступившие от Москвы мятежники.
В беседе с журналистами президент Белоруссии рассказал, что усмирённые мятежники будут консультировать его по вопросам вооружения.
Он считает, что их опыт ценен для Белоруссии.
Лукашенко отметил, что Владимир Путин рассказывал ему о важности контрбатарейной борьбы и беспилотников.
"Они через это прошли. Они расскажут про оружие: какое хорошо работало, какое нет. И тактика, и вооружение, и как наступать, как обороняться", — объяснил белорусский лидер.
Ранее Александр Лукашенко предупредил, что мир ждёт катастрофа, если "рухнет Россия".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Жительница Тюмени рассказала о неприятном опыте отдыха на заграничном курорте и сообщила о серьёзных проблемах в системе "всё включено".