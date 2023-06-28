Краевая прокуратура закончила проверку школы в селе Асово Пермского края, где весной этого года один из учеников напал с ножом на одноклассника. В ведомстве отметили, что также проведена тщательная проверка учреждения на предмет исполнения законодательства об образовании и антитеррористической безопасности.
Сообщается, что во время инцидента педагог нарушил правила образовательного процесса и допустил возникновение ситуации, в которой ученики остались без присмотра. Более того, прокуратура выявила нарушения пропускного режима.
По окончании проверки на школу наложили штраф в размере 110 тысяц рублей. Об этом сообщает properm.ru.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Эндокринолог Зухра Павлова предупредила о продуктах, которые способствуют набору веса.