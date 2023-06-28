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Силовые структуры

Краевая прокуратура закончила проверку школы в селе Асово Пермского края, где весной этого года один из учеников напал с ножом на одноклассника. В ведомстве отметили, что также проведена тщательная проверка учреждения на предмет исполнения законодательства об образовании и антитеррористической безопасности. 

Сообщается, что во время инцидента педагог нарушил правила образовательного процесса и допустил возникновение ситуации, в которой ученики остались без присмотра. Более того, прокуратура выявила нарушения пропускного режима.

По окончании проверки на школу наложили штраф в размере 110 тысяц рублей. Об этом сообщает properm.ru.

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Автор Анастасия Зоткина
Анастасия Станиславовна Зоткина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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