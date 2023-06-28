Школу в Пермском крае оштрафовали после поножовщины между учениками

0:45 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Краевая прокуратура закончила проверку школы в селе Асово Пермского края, где весной этого года один из учеников напал с ножом на одноклассника. В ведомстве отметили, что также проведена тщательная проверка учреждения на предмет исполнения законодательства об образовании и антитеррористической безопасности.

Сообщается, что во время инцидента педагог нарушил правила образовательного процесса и допустил возникновение ситуации, в которой ученики остались без присмотра. Более того, прокуратура выявила нарушения пропускного режима.

По окончании проверки на школу наложили штраф в размере 110 тысяц рублей. Об этом сообщает properm.ru.

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