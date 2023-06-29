СКР открыл уголовные производства в отношении 160 иностранных граждан из 33-х государств, которые воюют в рядах ВСУ. Об этом проинформировал сегодня Телеграм-канал ведомства.
Из сообщения СКР следует, что в настоящее время идёт расследование дела о наёмничестве. В тесном взаимодействии с Минобороны РФ и иными службами удалось собрать доказательную базу участия в боевых действиях на территории Украины наёмников из Соединённых Штатов, Грузии, Швеции, Латвии и других стран.
Напомним, в конце весны текущего года представители Следственного комитета России сообщали о том, что на стороне киевского режима воюют свыше двух тысяч иностранных лиц более чем из 70 государств.
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