СКР возбудил уголовные дела в отношении 160 наёмников из 33 стран, воюющих на стороне ВСУ

0:50 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

СКР открыл уголовные производства в отношении 160 иностранных граждан из 33-х государств, которые воюют в рядах ВСУ. Об этом проинформировал сегодня Телеграм-канал ведомства.

Из сообщения СКР следует, что в настоящее время идёт расследование дела о наёмничестве. В тесном взаимодействии с Минобороны РФ и иными службами удалось собрать доказательную базу участия в боевых действиях на территории Украины наёмников из Соединённых Штатов, Грузии, Швеции, Латвии и других стран.

Напомним, в конце весны текущего года представители Следственного комитета России сообщали о том, что на стороне киевского режима воюют свыше двух тысяч иностранных лиц более чем из 70 государств.