Ракетный удар по штабу боевиков ВСУ на территории Краматорска оказался весьма болезненным для киевского режима. "Известия" пишут об этом со ссылкой на военного эксперта Владислава Шурыгина.
Минобороны России ранее проинформировало о том, что в результате атаки на пункт временной дислокации 56-й мотопехотной бригады боевиков ВСУ наши военнослужащие ликвидировали двух генералов, до 50 офицеров и около 20 иностранных наёмников.
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