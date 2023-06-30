Военный эксперт Шурыгин оценил последствия удара армии РФ по штабу боевиков ВСУ в Краматорске

0:32 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Ракетный удар по штабу боевиков ВСУ на территории Краматорска оказался весьма болезненным для киевского режима. "Известия" пишут об этом со ссылкой на военного эксперта Владислава Шурыгина.

Фото: newsrnd.com

Минобороны России ранее проинформировало о том, что в результате атаки на пункт временной дислокации 56-й мотопехотной бригады боевиков ВСУ наши военнослужащие ликвидировали двух генералов, до 50 офицеров и около 20 иностранных наёмников.