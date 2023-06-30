Славянская бригада уничтожает опорные пункты ВСУ на Авдеевском направлении

0:22 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Танкисты первой Славянской бригады ежедневно ликвидируют опорные пункты киевского режима в ходе ожесточённых боёв на Авдеевском направлении.

Фото: redstar.ru

Военный эксперт Борис Рожин сообщает, что первый Донецкий армейский корпус успешно удерживает боевиков ВСУ на Авдеевском направлении под столицей ДНР.