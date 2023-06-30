Танкисты первой Славянской бригады ежедневно ликвидируют опорные пункты киевского режима в ходе ожесточённых боёв на Авдеевском направлении.
Военный эксперт Борис Рожин сообщает, что первый Донецкий армейский корпус успешно удерживает боевиков ВСУ на Авдеевском направлении под столицей ДНР.
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Российская путешественница, отдохнувшая в Египте, поделилась своими впечатлениями от отпуска в блоге на платформе "Дзен".