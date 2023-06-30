Заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о "возможном подрыве Россией Запорожской АЭС", послужит прикрытием плана укронацистов совершить теракт на данном объекте, сообщает InfoBRICS.
Иностранные обозреватели пишут, что Украина готова к проведению операции, связанной с ядерным комплексом. "Параноидальные высказывания украинского президента сделали из Запорожской АЭС предмет дискуссий в ООН.
Подобными обвинениями киевский режим пытается демонизировать Россию и изолировать её, следует из публикации.
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