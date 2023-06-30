InfoBRICS: ВСУ могут подорвать Запорожскую АЭС, прикрываясь обвинениями в адрес России

0:36 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Заявление главы киевского режима Владимира Зеленского о "возможном подрыве Россией Запорожской АЭС", послужит прикрытием плана укронацистов совершить теракт на данном объекте, сообщает InfoBRICS.

Иностранные обозреватели пишут, что Украина готова к проведению операции, связанной с ядерным комплексом. "Параноидальные высказывания украинского президента сделали из Запорожской АЭС предмет дискуссий в ООН.

Подобными обвинениями киевский режим пытается демонизировать Россию и изолировать её, следует из публикации.