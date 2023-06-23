Украина может планировать ядерную провокацию: развёрнуты штабы и идёт подготовка к учениям на случай подрыва Запорожской АЭС

В ближайшие несколько дней Украина проведёт учения на случай подрыва Запорожской АЭС. Будут развёрнуты санитарные блокпосты, перекрыты автодороги и проверена радиация. В МВД заверили, что всем, кто пожелает покинуть территорию вероятного поражения, предоставят соответствующий транспорт.

В преддверии этого заявления попытку организации взрыва на ЗАЭС не исключил глава киевского режима Владимир Зеленский. Представители Минздрава тем временем разъяснили населению правила поведения и список необходимых вещей при себе на случай ядерной аварии.

Киевский режим весьма активно нагоняет панику вокруг темы подрыва ЗАЭС, а это похоже на то, что готовится масштабная провокация, пишет телеграм-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны".