В ближайшие несколько дней Украина проведёт учения на случай подрыва Запорожской АЭС. Будут развёрнуты санитарные блокпосты, перекрыты автодороги и проверена радиация. В МВД заверили, что всем, кто пожелает покинуть территорию вероятного поражения, предоставят соответствующий транспорт.
В преддверии этого заявления попытку организации взрыва на ЗАЭС не исключил глава киевского режима Владимир Зеленский. Представители Минздрава тем временем разъяснили населению правила поведения и список необходимых вещей при себе на случай ядерной аварии.
Киевский режим весьма активно нагоняет панику вокруг темы подрыва ЗАЭС, а это похоже на то, что готовится масштабная провокация, пишет телеграм-канал "Операция Z: Военкоры Русской Весны".
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