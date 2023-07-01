Член Конгресса Соединённых Штатов Тейлор Грин предъявила Владимиру Зеленскому обвинения в отмене выборов президента. Таким образом американский политик прокомментировала встречу украинского диктатора с активисткой Гретой Тунберг, пишет EADaily.
Грин заявила, что во всём этом очень много разных смыслов в исполнении актёра, ежедневно надевающего хаки. Финансирование Украина получает от "провокаторов войны из США", подчеркнула член Конгресса США.
Из заявления Грин следует, что Зеленский держит под полным контролем государственные массмедиа, а в его арсенале — нацистская армия.
Напомним, 23 июня Зеленский дал интервью американским СМИ. Глава киевского режима сообщил о невозможности проведения президентских выборов на Украине до тех пор, пока в стране идёт вооружённое противостояние.
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