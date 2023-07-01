Трагические кадры гибели российских бойцов на островах у Херсона расходятся по Интернету.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна", отмечая, что читатели просят озвучить проблему и помочь армии России.
"Кадры с вражеского БпЛА зафиксировали последние мгновения жизни наших бойцов. Из-за сломавшейся старой моторной лодки парни погибли от вражеского огня", — пишет портал.
По словам военкоров, сперва всушники сбросили гранату с беспилотника и потом подоспели нацисты добивать наших парней, у которых не завелся двигатель лодки.
Авторы связались с бойцами из подразделений на Херсонском фронте, которые им рассказали, что подразделениям нужны хорошие катера.
Вечная память нашим павшим защитникам России, подытожило издание.
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