"РВ": трагические кадры гибели бойцов ВС РФ на островах у Херсона

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Трагические кадры гибели российских бойцов на островах у Херсона расходятся по Интернету.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна", отмечая, что читатели просят озвучить проблему и помочь армии России.

"Кадры с вражеского БпЛА зафиксировали последние мгновения жизни наших бойцов. Из-за сломавшейся старой моторной лодки парни погибли от вражеского огня", — пишет портал.

По словам военкоров, сперва всушники сбросили гранату с беспилотника и потом подоспели нацисты добивать наших парней, у которых не завелся двигатель лодки.

Авторы связались с бойцами из подразделений на Херсонском фронте, которые им рассказали, что подразделениям нужны хорошие катера.

Вечная память нашим павшим защитникам России, подытожило издание.

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