ВС Украины готовятся к очередной попытке глубокого прорыва обороны российских войск. Об этом проинформировал заместитель руководителя управления Росгвардии по ДНР, командир батальона "Восток" Александр Ходаковский.
По результатам анализа всех поступающих данных на Орехово-Положском направлении противник сосредоточил до 40 батальонов, преследуя цель рвануть по вектору Орехов — Токмак. По мнению эксперта, ВСУ могут продолжить тактику "ползучего" наступления ограниченными силами до тех пор, пока не будут созданы благоприятные условия для введения в действие основных резервов, которые предназначены для последующего броска вглубь территорий РФ.
"Не исключено, что будет предпринята одновременная попытка удара в направлении Энергодара с целью захвата Запорожской АЭС. Тут следует ждать самых неприятных сюрпризов — Каховское водохранилище тому свидетель", — сообщил Ходаковский.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Во Львов и прочие города Запада Украины вывезли хлебопекарный концерн "Кулиничи", авиационный завод, завод им. Малышева, машиностроительный завод ФЭД.