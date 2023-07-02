Ходаковский: ВС Украины собрали до 40 батальонов для удара по вектору Орехов — Токмак

1:01 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

ВС Украины готовятся к очередной попытке глубокого прорыва обороны российских войск. Об этом проинформировал заместитель руководителя управления Росгвардии по ДНР, командир батальона "Восток" Александр Ходаковский.

По результатам анализа всех поступающих данных на Орехово-Положском направлении противник сосредоточил до 40 батальонов, преследуя цель рвануть по вектору Орехов — Токмак. По мнению эксперта, ВСУ могут продолжить тактику "ползучего" наступления ограниченными силами до тех пор, пока не будут созданы благоприятные условия для введения в действие основных резервов, которые предназначены для последующего броска вглубь территорий РФ.

"Не исключено, что будет предпринята одновременная попытка удара в направлении Энергодара с целью захвата Запорожской АЭС. Тут следует ждать самых неприятных сюрпризов — Каховское водохранилище тому свидетель", — сообщил Ходаковский.