Ореховские "спартанцы" Вооружённых сил России на Запорожском направлении перешли в контратаку у Орехова, после того, как националисты ворвались в окопы на передовой.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".
После начала наступления боевиков киевского режима на линии Работино-Новоданиловка бандеровцы смогли ворваться в передовые окопы русских, где закипели жестокие бои.
Тут же часть окопов с врагом в поле под Работино накрыли наши артиллеристы, и бойцы штурмовых отрядов ВС РФ перешли в контратаку, выбивая неприятеля.
Продолжаются стрелковые и артиллерийские бои.
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