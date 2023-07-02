"Спартанцы" перешли в контратаку у Орехова, после того как ВСУ ворвались в окопы на передовой

Ореховские "спартанцы" Вооружённых сил России на Запорожском направлении перешли в контратаку у Орехова, после того, как националисты ворвались в окопы на передовой.

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Русская Весна".

После начала наступления боевиков киевского режима на линии Работино-Новоданиловка бандеровцы смогли ворваться в передовые окопы русских, где закипели жестокие бои.

Тут же часть окопов с врагом в поле под Работино накрыли наши артиллеристы, и бойцы штурмовых отрядов ВС РФ перешли в контратаку, выбивая неприятеля.

Продолжаются стрелковые и артиллерийские бои.

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