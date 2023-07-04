По военным объектам Вооружённых сил Украины в Харьковской области начались прилёты.
Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Украина.ру".
Звучит сирена воздушной тревоги. Есть информация о прилёте по Бурлукскому району Харьковщины.
А тем временем, над Белгородом и Белгородским районом сработала российская система противовоздушной обороны. Это уже подтвердил губернатор Вячеслав Гладков. Данных о пострадавших и повреждений нет.
Ранее в Киеве "контрнаступление" уже назвали "запорожской мясорубкой"
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
"Пивной животик" может спровоцировать инфаркт миокарда, инсульт и сахарный диабет, предупредила эндокринолог Зухра Павлова.