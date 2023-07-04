Ракетные войска РФ работают по военным объектам ВСУ в Харьковской области

По военным объектам Вооружённых сил Украины в Харьковской области начались прилёты.

Фото: topwar.ru

Об этом сообщают военные корреспонденты издания "Украина.ру".

Звучит сирена воздушной тревоги. Есть информация о прилёте по Бурлукскому району Харьковщины.

А тем временем, над Белгородом и Белгородским районом сработала российская система противовоздушной обороны. Это уже подтвердил губернатор Вячеслав Гладков. Данных о пострадавших и повреждений нет.

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