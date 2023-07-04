В Киеве "контрнаступление" назвали "запорожской мясорубкой"

0:51 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

ВСУ невозможно добиться успеха с такимии темпами наступления.

Фото: topwar.ru

Об этом сообщил украинский политолог Руслан Бортник.

"У нас фактически сейчас повторяется, только уже на Юге Украины, мясорубка. Только уже не бахмутская, а запорожская мясорубка. То есть медленное продавливание с огромными потерями для российской и украинской армий, с медленным освобождением территорий", — на канале "Дикий Live" заявил политолог.

Однако прорыва так достигнуть будет невероятно сложно, отметил киевский аналитик.

По его словам, за месяц ВСУ якобы продавили там 10 км территории, но и Россия в своём тылу построила ещё 10 км укреплений за месяц.

Так прорыва достигнуть будет невозможно, подытожил Бортник.