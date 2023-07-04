ВСУ невозможно добиться успеха с такимии темпами наступления.
Об этом сообщил украинский политолог Руслан Бортник.
"У нас фактически сейчас повторяется, только уже на Юге Украины, мясорубка. Только уже не бахмутская, а запорожская мясорубка. То есть медленное продавливание с огромными потерями для российской и украинской армий, с медленным освобождением территорий", — на канале "Дикий Live" заявил политолог.
Однако прорыва так достигнуть будет невероятно сложно, отметил киевский аналитик.
По его словам, за месяц ВСУ якобы продавили там 10 км территории, но и Россия в своём тылу построила ещё 10 км укреплений за месяц.
Так прорыва достигнуть будет невозможно, подытожил Бортник.
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