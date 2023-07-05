Замглавы МИД Галузин: так называемое украинское контрнаступление захлёбывается

0:52 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Киев испытывает серьёзные проблемы с так называемым контрнаступлением. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин.

Фото: Министерство обороны Украины

Как пояснил дипломат, наступательная операция Вооружённых сил Украины (ВСУ) "захлёбывается". Он также подчеркнул, что украинская армия столкнулась с большими потерями на поле боя.

"Наши войска дают решительный отпор попыткам боевиков украинских формирований осуществлять так называемое контрнаступление", — сказал замглавы МИД журналистам.

Ранее советник врио руководителя Донецкой Народной Республики Игорь Кимаковский заявил о начале третьей волны наступления ВСУ в преддверии саммита Североатлантического альянса. По его словам, наиболее интенсивные боевые действия ожидаются на Запорожском направлении.