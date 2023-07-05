Зеленский, понимающий, что на предстоящем саммите НАТО его не пустят даже на порог, ознаменует конец контрнаступа ядерным шантажом и реальной провокацией.
Об этом сообщил эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.
"В Вильнюсе надо что-то докладывать Зеленскому. И Зеленский почувствовал, что его даже в предбанник не пускают на этот саммит. Результатов нет, вложений много, ВСУ не взломали линию боевого соприкосновения. Но что они обозначили в информационном пространстве? Разбили дамбу Каховской ГЭС", — в эфире радио "Комсомольская правда" сказал Кошкин.
По его словам, теперь нужно обозначить собственные усилия перед предстоящим саммитом Альянса. Ядерный шантаж киевским режимом — это и есть завершение всех усилий контрнаступления.
Скорее всего, это будет что-то этакое, что можно будет предъявить россиянам, как страшное насилие над человечеством, катастрофу экологическую. Возможно, это будет смесь "Бучи" и Каховской ГЭС, согласился с ним радиоведущий и политический эксперт Игорь Виттель.
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