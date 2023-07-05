Киев не взорвёт ЗАЭС, но будет провокация масштаба Бучи и Каховки вместе взятых

1:12 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Зеленский, понимающий, что на предстоящем саммите НАТО его не пустят даже на порог, ознаменует конец контрнаступа ядерным шантажом и реальной провокацией.

Фото: Youtube: Ударные Z силы

Об этом сообщил эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

"В Вильнюсе надо что-то докладывать Зеленскому. И Зеленский почувствовал, что его даже в предбанник не пускают на этот саммит. Результатов нет, вложений много, ВСУ не взломали линию боевого соприкосновения. Но что они обозначили в информационном пространстве? Разбили дамбу Каховской ГЭС", — в эфире радио "Комсомольская правда" сказал Кошкин.

По его словам, теперь нужно обозначить собственные усилия перед предстоящим саммитом Альянса. Ядерный шантаж киевским режимом — это и есть завершение всех усилий контрнаступления.

Скорее всего, это будет что-то этакое, что можно будет предъявить россиянам, как страшное насилие над человечеством, катастрофу экологическую. Возможно, это будет смесь "Бучи" и Каховской ГЭС, согласился с ним радиоведущий и политический эксперт Игорь Виттель.