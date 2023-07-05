Разведке РФ попадают в руки все данные, которыми США делятся с Украиной

1:04 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Вся информация, которой Вашингтон делится с киевской властью, попадает в руки разведки России.

Фото: krmlin.ru

Об этом пишет издание Newsweek, ссылаясь на экспертов из США.

"Российская разведка очень активна на Украине, и предполагается, что почти всё, чем США делятся с Украиной, также попадает в руки российской разведки", — заявляет автор статьи Уильям Аркин.

По его словам, не только Украина озабочена деятельностью российских разведчиков. Этим также интересуются государства, которые непосредственно находятся на границах с зоной конфликта.

Помимо этого, ранее в этом же издании появились данные о том, что в конце 2021 года Белый дом и Кремль якобы договорились, что Соединённые Штаты не будут вмешиваться в кризис на украинской территории, а также "добиваться смены власти в Российской Федерации".

"В основе всего, что происходит на Украине, идёт тайная война с тайными правилами", — цитирует издание высокопоставленного сотрудника разведки США.

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