Экс-сотрудница НАТО рассказала о разногласиях в альянсе по украинскому вопросу

0:59 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Экс-замгенсека НАТО по публичной дипломатии Стефани Бабст накануне назвала альянс "разрозненным".

Фото: Markiian Lyseiko/Keystone Press Agency

Причиной разногласий бывший заместитель генерального секретаря назвала отсутствие консенсуса по "украинскому вопросу".

Она отметила, что нужно сплотиться и предоставить Киеву членство в НАТО, чтобы "удивить российского президента Путина". Она надеется, что военный блок сможет мыслить стратегически и наконец, "выйти из зоны комфорта".

"Нам нужно стратегически изменить всю игру, вывести стратегическую динамику на более высокий уровень, вернуть утраченную инициативу. Сейчас мы продолжаем совершать одну и ту же ошибку", — цитирует Бабст издание "Украина.ру".

По ее словам, Путин видит слабость Североатлантического альянса.

Ранее сообщалось, что до выборов президента в США и возможного прихода Дональда Трампа ещё год, и за этот год Запад должен принять Украину в НАТО.

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