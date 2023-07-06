Экс-замгенсека НАТО по публичной дипломатии Стефани Бабст накануне назвала альянс "разрозненным".
Причиной разногласий бывший заместитель генерального секретаря назвала отсутствие консенсуса по "украинскому вопросу".
Она отметила, что нужно сплотиться и предоставить Киеву членство в НАТО, чтобы "удивить российского президента Путина". Она надеется, что военный блок сможет мыслить стратегически и наконец, "выйти из зоны комфорта".
"Нам нужно стратегически изменить всю игру, вывести стратегическую динамику на более высокий уровень, вернуть утраченную инициативу. Сейчас мы продолжаем совершать одну и ту же ошибку", — цитирует Бабст издание "Украина.ру".
По ее словам, Путин видит слабость Североатлантического альянса.
Ранее сообщалось, что до выборов президента в США и возможного прихода Дональда Трампа ещё год, и за этот год Запад должен принять Украину в НАТО.
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