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Сапёры проверяют территорию Валуйки на наличие неактивированных снарядов

Силовые структуры

Сапёры российской армии проверяют Валуйки, город в Белгородской области, на наличие неактивированных снарядов, которые ранее закинули ВСУ в ходе очередного обстрела. Информационный портал bel.ru приводит подробности операции.

Сапёры проверяют территорию Валуйки на наличие неактивированных снарядов
Фото: РИА Воронеж

К текущему моменту сапёры, тщательно проверив место ЧП, не обнаружили каких-либо взрывоопасных предметов: только поврежденные дома и автомобили. Специалисты в скором времени переместятся в другое место, также задетое орудием ВСУ.

По словам местных жителей, многие здания безвозмездно разрушены: выбиты окна, повреждены шиферы и большая часть внешнего торца дома. Однако пострадавших не наблюдается. Только вот чувство страха у горожан остаётся.

"У нас тут детей очень много, гуляют постоянно. Площадка детская рядом. И теперь становится страшно, как вообще здесь находиться".

Стоит отметить, что местное население называет район валуйчанка мирным. Как они говорят, военных здесь нет, всё спокойно в той мере, в какой оно может быть.

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Автор Александра Князькина
Александра Князькина — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Александр Артамонов
Александр Артамонов — военный обозреватель, редактор французской версии, ведущий обзоров «Контрольный выстрел» — на канале медиахолдинга «Правда.Ру» *
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