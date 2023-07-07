Bild*: ВСУ становится всё труднее сражаться с армией РФ в ходе контрнаступления

Боевикам Вооружённых сил Украины (ВСУ) всё труднее сражаться с российскими подразделениями в ходе контрнаступления, сообщает немецкое издание Bild*.

Фото: https://regnum.ru/

По словам журналистов, находящихся в зоне СВО, Украина не способна на успешное наступление из-за превосходства РФ в воздушном пространстве и удачных контратак российских войск. Как пояснили репортёры, две недели назад ВС России нанесли сильнейший удар по ВСУ.

"Особенно большой проблемой для украинцев является превосходство русских в воздухе", — сказано в статье.

Журналисты отметили, что украинские солдаты жалуются на нехватку систем противовоздушной обороны (ПВО). Из-за дефицита оборудования они не могут эффективно отражаться атаки РФ, уточнили авторы публикации.

Командующий ВСУ, представившийся Андреем, подчеркнул, что российские военные отслеживают все передвижения украинских войск. В путь можно отправиться только в тёмное время суток, заявил военнослужащий. Он также сообщил о нехватке очков ночного видения и бронированной техники.

*на территории России ограничен доступ к порталу издания по требованию Генеральной прокуратуры РФ от 26 марта 2022 года. Основанием для внесения в реестр запрещенных сайтов стала статья 15.3 Федерального закона № 149.