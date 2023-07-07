Салливан рассказал, как ВСУ будут использовать кассетне боеприпасы

0:44 Your browser does not support the audio element. Силовые структуры

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал о передаче Украине кассетных боеприпасов.

Фото: 2018-2019.ru

Представители Белого дома официально заявил о передаче ВСУ кассетных боеприпасов.

Салливан заверил, что ВСУ будут использовать опасные боеприпасы на своей территории, сокращая до минимума угрозу для населения страны.

Кассетные боеприпасы находятся под запретом более чем в 100 государствах мира. Табу на использование данного вида вооружения приняты в США, России и Украине.

Ранее эксперт Алексей Леонков рассказал, чем опасны кассетные боеприпасы США на Украине.

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