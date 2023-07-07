Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан рассказал о передаче Украине кассетных боеприпасов.
Представители Белого дома официально заявил о передаче ВСУ кассетных боеприпасов.
Салливан заверил, что ВСУ будут использовать опасные боеприпасы на своей территории, сокращая до минимума угрозу для населения страны.
Кассетные боеприпасы находятся под запретом более чем в 100 государствах мира. Табу на использование данного вида вооружения приняты в США, России и Украине.
Ранее эксперт Алексей Леонков рассказал, чем опасны кассетные боеприпасы США на Украине.
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